 После отравления рабочих в Челнах массово проверяют столовые
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После отравления рабочих в Челнах массово проверяют столовые

Пока что крупных нарушений не обнаружено.

Республика
29 ноября 2022  10:23
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах массово проверяют столовые города – в первую очередь, в школах, детсадах и на крупных предприятиях. Об этом рассказал главный санитарный врач автограда Ильгизар Бариев.

По словам санврача, крупных нарушений не обнаружено.

«Пока готовых результатов в полном объеме нет. Я не исключаю, что будут и принятые судами решения о временном приостановлении работы ряда столовых», - отметил он.

Мэр Наиль Магдеев поручил жестко подходить к проверкам. Руководитель напомнил о громком инциденте – когда рабочие отравились в холдинговой компании «ТЭМПО». По результатам лабораторных исследований, в столовой обнаружили сальмонеллы.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани ученики школы № 114 обнаружили червяков в броколли, которые им подали на обед в школьной столовой. Позже Департамент питания Казани пообещал усилить контроль после ситуации с червяками.

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