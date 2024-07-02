После сноса зданий в Бугульме образовалась свалка площадью в 11 соток

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Республика
2 июля 2024  17:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В Бугульме после сноса зданий на территории по улицам Газинура Гафиатуллина, Карла Маркса и 9-му переулку образовалась свалка площадью 1,1 тысячу кв.м. Об этом сообщили в Юго-Восточном управлении Росприроднадзора по Республике Татарстан.

Фото: Минэкологии РТ

Инспекторы управления провели обследование территории по обращениям жителей и установили, что мусор образовался после разбора сараев и гаражей.

Сейчас Отдел МВД России по Бугульминскому району устанавливает виновных в образовании свалки и будет привлекать их к административной ответственности.

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После сноса зданий в Бугульме образовалась свалка площадью в 11 соток
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