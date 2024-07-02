После сноса зданий в Бугульме образовалась свалка площадью в 11 соток

В Бугульме после сноса зданий на территории по улицам Газинура Гафиатуллина, Карла Маркса и 9-му переулку образовалась свалка площадью 1,1 тысячу кв.м. Об этом сообщили в Юго-Восточном управлении Росприроднадзора по Республике Татарстан.

Фото: Минэкологии РТ

Инспекторы управления провели обследование территории по обращениям жителей и установили, что мусор образовался после разбора сараев и гаражей.

Сейчас Отдел МВД России по Бугульминскому району устанавливает виновных в образовании свалки и будет привлекать их к административной ответственности.