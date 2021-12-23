После вопроса из Татарстана Владимир Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей

После вопроса татарстанского журналиста Кирилла Шлыкова Президенту России, Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей. Глава государства отвечал на вопросы во время своей ежегодной пресс-конференции.

«У нас огромные деньги выделяются на инфраструктуру. Надо просто вписать эти потребности в проекты. Я эту задачу перед Правительством поставлю», — заявил Путин.

Журналист отметил, что в Татарстане очень много многодетных семей, которые жалуются, что участки выделяются, а инфраструктуры нет.

«Вот эти 500 млрд рублей, которые выделены на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 млрд в рамках национальных проектов нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а решали комплексные задачи, в том числе обеспечили поддержку многодетных семей», — добавил Президент России.

Подробнее о том, какие еще вопросы подготовили татарстанские журналисты, читайте в материале «Казанских ведомостей».