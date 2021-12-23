 После вопроса из Татарстана Владимир Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей
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После вопроса из Татарстана Владимир Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей

Многодетные жалуются, что на выделенных участках отсутствует инфраструктура. 

Республика
23 декабря 2021  16:15
Автор:
Эдуард Салихов

После вопроса татарстанского журналиста Кирилла Шлыкова Президенту России, Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей. Глава государства отвечал на вопросы во время своей ежегодной пресс-конференции. 

«У нас огромные деньги выделяются на инфраструктуру. Надо просто вписать эти потребности в проекты. Я эту задачу перед Правительством поставлю», — заявил Путин.

Журналист отметил, что в Татарстане очень много многодетных семей, которые жалуются, что участки выделяются, а инфраструктуры нет. 

«Вот эти 500 млрд рублей, которые выделены на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 млрд в рамках национальных проектов нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а решали комплексные задачи, в том числе обеспечили поддержку многодетных семей», — добавил Президент России.

Подробнее о том, какие еще вопросы подготовили татарстанские журналисты, читайте в материале «Казанских ведомостей».

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