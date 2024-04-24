После запрета купания на Голубых озёрах открыли пять разрешённых купелей, не нарушающих экосистему

В Институте развития городов РТ объяснили новые требования к посещению Голубых озёр.

Так, было предусмотрено пять купелей, где официально разрешено купание. Во всех других местах – запрещено.

Состав воды в пяти купелях такой же, как и в озёрах – купание в специально отведённых местах не будет нарушать экосистему Голубых озёр. Ведь в ином случае из-за большой рекреационной нагрузки озера потеряют свои уникальные свойства прозрачности.

Изменения уже вступили в силу. Контроль ведётся Госкомитетом по биоресурсам РТ.