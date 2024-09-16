Пост главы Мамадышского района занял Вадим Никитин

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Республика
16 сентября 2024  14:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Вадим Никитин официально стал главой Мамадышского района. Депутаты районного совета единогласно проголосовали за его кандидатуру на очередном заседании.

 Фото: © Информационное агентство «Мамадыш Online»

В своем выступлении Никитин подчеркнул, что готов посвятить себя служению народу района и сделать все возможное для повышения уровня жизни, обеспечения социальных гарантий и раскрытия потенциала каждого жителя.

Особое внимание назначенный глава района уделит развитию сельского хозяйства и промышленности. Он планирует увеличить объем промышленного производства не менее чем на 10-15% ежегодно, а также расширить деятельность промпарков.

К сведению, Вадим Никитин родился в селе Зюри и имеет богатый опыт работы в органах власти. Он ранее занимал аналогичную должность в Пестречинском районе, а до этого работал в Мамадышском районе на протяжении 15 лет.

До назначения Никитина главой района, должность оставалась вакантной после перехода предыдущего главы Анатолия Иванова в Госдуму. Ранее мы писали, что Елена Ямпольская сложила полномочия депутата Госдумы из-за назначения советником Президента России, в следствии чего мандат перешел следующему кандидату от «Единой России» – экс-главе Мамадышского района Анатолию Иванову.

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