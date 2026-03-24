Поступления НДФЛ в Татарстане выросли более чем на 20% за год

В январе–феврале 2026 года в консолидированный бюджет республики поступило 29,6 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Это на 21,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в Минэкономики РТ.

В региональный бюджет зачислено 20,5 млрд рублей (годом ранее — 16,9 млрд), в местные бюджеты — 9,1 млрд (против 7,5 млрд в 2025-м). По состоянию на 1 марта плановые назначения по НДФЛ выполнены на 12,6%.

Как отметила замминистра финансов РТ Алла Анфимова на пресс-конференции в «Татар-информе», рост поступлений по этому налогу составил 21,6% (+5,3 млрд рублей). Основной фактор динамики — увеличение средней заработной платы и объемов подтвержденных к возмещению сумм НДФЛ.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики за два месяца достиг 84,5 млрд рублей. При этом поступления налога на прибыль сократились на 24% (до 17,8 млрд рублей).