Поток отдыхающих в санаториях Татарстана вырос на 10%

Санатории Татарстана демонстрируют положительную динамику. За первое полугодие 2024 года турпоток вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика заняла восьмое место в рейтинге регионов России по количеству отдыхающих в санаториях.

Лидерами по-прежнему остаются Краснодарский и Ставропольский края, а также Московская область.

В целом, по России спрос на санаторно-курортные услуги продолжает расти, хотя динамика замедляется, приближая рынок к балансу спроса и предложения.