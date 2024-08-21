Поток отдыхающих в санаториях Татарстана вырос на 10%

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Республика
21 августа 2024  12:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Санатории Татарстана демонстрируют положительную динамику. За первое полугодие 2024 года турпоток вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика заняла восьмое место в рейтинге регионов России по количеству отдыхающих в санаториях.

Лидерами по-прежнему остаются Краснодарский и Ставропольский края, а также Московская область.

В целом, по России спрос на санаторно-курортные услуги продолжает расти, хотя динамика замедляется, приближая рынок к балансу спроса и предложения.

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