Пожаловаться на мошенников можно будет через «красную кнопку» в МАКСе

Россияне смогут сигнализировать о телефонных и интернет-мошенниках не только через портал «Госуслуги». «Красная кнопка» появится также в мессенджере МАКС и в мобильных приложениях банков. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя поправки ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

Изначально законопроект в первом чтении предполагал размещение «красной кнопки» только на «Госуслугах». Теперь же, по словам Боярского, механизм решено расширить: аналогичные функции появятся в отечественном мессенджере МАКС и в банковских приложениях.

В комитете считают важным продублировать инструмент в разных цифровых сервисах. Это позволит пользователям быстрее и удобнее сообщать о подозрительных действиях мошенников, не переключаясь между платформами. Чем проще и доступнее способ пожаловаться, тем выше шанс оперативно отреагировать и предотвратить новые преступления.