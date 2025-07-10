Пожар на станции Жутово задержал движение поездов, включая рейс в Казань

news_top_970_100
Республика
10 июля 2025  20:09
Автор:
Владислав Косолапкин

На станции Жутово Приволжской железной дороги в Волгоградской области произошло возгорание сухой травы в непосредственной близости от путей. В результате движение трех пассажирских поездов было временно приостановлено с задержкой до полутора часов.

Среди затронутых рейсов оказались поезд №510 "Новороссийск–Казань", №534 "Имеретинский курорт–Пермь" и №462 "Адлер-Уфа". Для ликвидации возгорания к месту происшествия оперативно направили специальный пожарный поезд.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, точная причина пожара пока устанавливается. Движение поездов восстанавливается по мере устранения последствий чрезвычайной ситуации. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание перед отправлением.

Напомним, что в летний период риск возгораний сухой растительности вдоль железнодорожных путей значительно возрастает. В РЖД призывают граждан быть предельно осторожными с огнем вблизи инфраструктурных объектов.

news_right_column_240_400
Новости
Пожар на станции Жутово задержал движение поездов, включая рейс в Казань
Раис РТ возглавил медиарейтинг ПФО
Особое внимание в республике уделяется многодетным семьям
Особое внимание в республике уделяется многодетным семьям
«Фламинго» проверит волжскую воду
«Фламинго» проверит волжскую воду
Секреты правильной заготовки ягод и фруктов
Секреты правильной заготовки ягод и фруктов
На должность Раиса Татарстана претендуют четыре кандидата
Как хранить электросамокат?
Как хранить электросамокат?
Новые руководители в полиции Татарстана