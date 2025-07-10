Пожар на станции Жутово задержал движение поездов, включая рейс в Казань

На станции Жутово Приволжской железной дороги в Волгоградской области произошло возгорание сухой травы в непосредственной близости от путей. В результате движение трех пассажирских поездов было временно приостановлено с задержкой до полутора часов.

Среди затронутых рейсов оказались поезд №510 "Новороссийск–Казань", №534 "Имеретинский курорт–Пермь" и №462 "Адлер-Уфа". Для ликвидации возгорания к месту происшествия оперативно направили специальный пожарный поезд.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, точная причина пожара пока устанавливается. Движение поездов восстанавливается по мере устранения последствий чрезвычайной ситуации. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание перед отправлением.

Напомним, что в летний период риск возгораний сухой растительности вдоль железнодорожных путей значительно возрастает. В РЖД призывают граждан быть предельно осторожными с огнем вблизи инфраструктурных объектов.