Пожарного из Челнов, спасшего двух детей, поощрят

Пожарного Камиля Ганиева из Набережных Челнов поощрят за спасение двух детей из зоны сильного задымления в новогоднюю ночь. Об этом пишет «Челнинские известия», ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрея Родыгина.

Кроме Камиля Ганиева будет поощрен весь личный состав, участвовавший в тушении пожара и спасении людей. В издание с просьбой наградить спасителя обратилась мама спасенных детей.

Напомним, пожарные спасли из горящего подъезда 17-летнего юношу и 9-летнюю девочку. Возгорание произошло на 8,5 этаже в 14-этажном доме. Причины произошедшего устанавливаются.