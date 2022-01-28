 Пожарного из Челнов, спасшего двух детей, поощрят
news_header_top_970_100

Пожарного из Челнов, спасшего двух детей, поощрят

Будет поощрен весь состав, участвовавший в ликвидации возгорания.

Республика
28 января 2022  11:44
Автор:
Ольга Ильина

Пожарного Камиля Ганиева из Набережных Челнов поощрят за спасение двух детей из зоны сильного задымления в новогоднюю ночь. Об этом пишет «Челнинские известия», ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрея Родыгина.

Кроме Камиля Ганиева будет поощрен весь личный состав, участвовавший в тушении пожара и спасении людей. В издание с просьбой наградить спасителя обратилась мама спасенных детей.

Напомним, пожарные спасли из горящего подъезда 17-летнего юношу и 9-летнюю девочку. Возгорание произошло на 8,5 этаже в 14-этажном доме. Причины произошедшего устанавливаются.

Новости
Элвин Грей рассказал о собственных расходах при реализации проекта «Яңы Моң» на грант
В России выросло число мошеннических сайтов с продажей билетов на мероприятия
В Казани на стройке по улице Козина повторно приостановили работу кранов
Пожарного из Челнов, спасшего двух детей, поощрят
В Татарстане закрыли семь школ из-за гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор РТ: заболеваемость коронавирусом будет расти как минимум две недели
В Казанском Кремле откроется выставка о динозаврах с экспонатами возрастом в 500 млн лет
В Татарстане за год к 4G подключат 61 деревню