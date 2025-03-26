Пожарные в Набережных Челнах спасли женщину

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Республика
26 марта 2025  22:39
Автор:
Владислав Косолапкин

Пожар случился на Набережночелнинском проспекте — огонь охватил трёхкомнатную квартиру на седьмом этаже десятиэтажного многоквартирного здания. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место событий огнеборцы не медлили: с помощью специального спасательного устройства они поднялись по лестничной клетке и, преодолевая дым и жар, сумели спасти 44-летнюю женщину из огненного пекла. Они передали её в руки врачей скорой помощи. Женщина была в сознании, но её состояние вызывало опасения — отравление продуктами горения средней степени тяжести вынудило медиков экстренно госпитализировать её в БСМП города.

Пламя, охватившее площадь в пять квадратных метров, было успешно ликвидировано, но причина возникновения пожара устанавливается экспертами. Расследование продолжается.

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