Пожароопасный период в Татарстане хотят ввести 15 апреля

В этот период размер штрафа за нарушение пожарной безопасности увеличивается вдвое. Решение подписывает Кабинет Министров.

В прошлом году сезон начался во второй декаде апреля, а в позапрошлом – 25 апреля. В этом году правительство вводит его 15 числа четвертого месяца.

Пожароопасный период означает полный запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи в мангалах там, где высок риск лесных пожаров, пиротехнические изделия трех классов опасности на территориях населенных пунктов, организаций отдыха детей и их оздоровления, садоводческих или огороднических товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров.