Пожароопасный сезон в лесах Татарстана закроют не раньше октября

Несмотря на дождливый и прохладный август, в Татарстане не планируют раньше срока завершать пожароопасный сезон в лесах. Как сообщили в Минлесхозе республики, его закроют не ранее середины октября, когда ожидается установление устойчивой дождливой погоды.

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров отметил, что риск возникновения пожаров сохраняется и осенью. Дачники, грибники, охотники и отдыхающие могут оставлять непотушенные костры и окурки, что в условиях сухой травы и листвы может привести к быстрому распространению огня, подчеркнул министр.

Пожароопасный сезон в лесах Татарстана был открыт 1 апреля.