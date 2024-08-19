Олимпиада в Париже вызвала волну критики со стороны российских экспертов. Депутаты и общественные деятели указывают на политизированность мероприятия, дискриминацию спортсменов и падение спортивного уровня.

Депутат Госдумы Олег Морозов назвал происходящее «сатанизмом» и «позором мирового спорта», обвинив организаторов в подмене спортивных принципов политикой и «гендерными извращениями». Данное мнение парламентарий высказал на площадке Экспертного клуба.

Депутат Казгордумы Марсель Шарапов согласился с тем, что Олимпийские игры все больше превращаются в арену политических баталий, отодвигая на второй план идеалы мира и дружбы.

Евгения Храмова, общественный деятель, обратила внимание на дискриминацию по религиозному признаку, приведя в пример запрет французской легкоатлетке-мусульманке выступать в хиджабе.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РТ, отметила низкий уровень организации и судейский беспредел на Олимпиаде, подчеркнув, что российские спортсмены показали более высокие результаты на Играх БРИКС.

Эксперты сошлись во мнении, что олимпийское движение переживает кризис, и призвали развивать альтернативные форматы спортивных соревнований.