ППК «Содружество» расширяет расписание пригородных поездов

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Город
1 апреля 2025  17:52

С началом весенне-летнего сезона ППК «Содружество» запускает дополнительные пригородные поезда на самых востребованных направлениях. С 1 апреля по 31 октября жители и гости регионов смогут удобно добираться до дач, садовых участков и популярных мест отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Новые сезонные маршруты:

  • 1 апреля – 31 октября: ежедневное сообщение между Красноуфимском и Дружинино.

  • 11 апреля – 5 октября: поезда Йошкар-Ола – Яранск (по пятницам, субботам и воскресеньям).

  • 12 апреля – 6 октября: поезда Яранск – Йошкар-Ола (по субботам, воскресеньям и понедельникам).

  • 12 апреля – 12 октября: ежедневные рейсы Канаш – Чебоксары и обратно.

  • 28 апреля – 28 сентября: ежедневные поезда Казань – Свияжск и Свияжск – Арск.

  • 1 мая – 30 сентября: ежедневное сообщение Ижевск – Чур и обратно.

  • 4 мая – 28 сентября: поезда Ижевск – Ува и обратно (по выходным).

Продление маршрутов:

  • 12 апреля – 12 октября: поезд № 6479 Бирюли – Краснозаринск будет следовать до Волжска (ежедневно).

  • 3 мая – 28 сентября: поезда Казань – Свияжск будут продлены до Тюрлема (по выходным).

Кроме того, с 26 апреля поезд № 6434 Казань – Арск начнет курсировать круглый год.

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