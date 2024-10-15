Правило одного займа: как Центробанк планирует снизить уровень закредитованности граждан России

Центральный банк России представил новые инициативы для уменьшения закредитованности среди населения.

Теперь микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать более одного займа одному клиенту одновременно. В данный момент обсуждаются меры, направленные на защиту заемщиков. Как следует из официального пресс-релиза ЦБ, от участников финансового рынка поступило более ста предложений.

В обсуждениях принимали участие представители МФО, ученые, эксперты, а также депутаты Государственной думы.

«По итогам проведенных консультаций регулятор намерен в первую очередь внедрить меры, озвученные в докладе, по защите граждан», - заявили в Центральном банке.

В частности, планируется ввести правило «один заем до его полного погашения». Кроме того, вводится период охлаждения: заемщик сможет оформить новый кредит только через три дня после того, как закроет все действующие займы.

Участники рынка также предложили снизить верхний предел переплаты по потребительским кредитам с 130% до 100%.

Для реализации этих инициатив потребуется внести изменения в действующее законодательство и нормативные акты, что, по предварительным оценкам, займет минимум три года, добавили в ЦБ.