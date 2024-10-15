Правило одного займа: как Центробанк планирует снизить уровень закредитованности граждан России

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Россия/Мир
15 октября 2024  11:53
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Центральный банк России представил новые инициативы для уменьшения закредитованности среди населения.

Теперь микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать более одного займа одному клиенту одновременно. В данный момент обсуждаются меры, направленные на защиту заемщиков. Как следует из официального пресс-релиза ЦБ, от участников финансового рынка поступило более ста предложений.

В обсуждениях принимали участие представители МФО, ученые, эксперты, а также депутаты Государственной думы.

«По итогам проведенных консультаций регулятор намерен в первую очередь внедрить меры, озвученные в докладе, по защите граждан», - заявили в Центральном банке.

В частности, планируется ввести правило «один заем до его полного погашения». Кроме того, вводится период охлаждения: заемщик сможет оформить новый кредит только через три дня после того, как закроет все действующие займы.

Участники рынка также предложили снизить верхний предел переплаты по потребительским кредитам с 130% до 100%.

Для реализации этих инициатив потребуется внести изменения в действующее законодательство и нормативные акты, что, по предварительным оценкам, займет минимум три года, добавили в ЦБ.

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Правило одного займа: как Центробанк планирует снизить уровень закредитованности граждан России
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