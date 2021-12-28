 Правительство РФ выделило средства на выплаты медработникам более 128 млрд рублей
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Правительство РФ выделило средства на выплаты медработникам более 128 млрд рублей

Также почти 3,5 млрд рублей пойдут на предоставление в следующем году страховых выплат медработникам. 

Истории
28 декабря 2021  17:53
Автор:
Эдуард Салихов

Правительство России выделило средства на выплаты медработникам в 2022 году более 128 млрд рублей. Это врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи и сотрудники стационарных социальных организаций, работающие с коронавирусом. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Наши медики по-прежнему трудятся в очень сложных условиях, и Правительство проложит их поддерживать. В том числе предоставляя тем, кто заботится о пациентах с ковидом специальные социальные выплаты. Мы продлили их и на следующий год», — отметил Мишустин. 

Также почти 3,5 млрд рублей пойдут на предоставление в следующем году страховых выплат медработникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с коронавирусом.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Путин к новогодним праздникам поручил удвоить выплаты врачам, работающим с ковидом.

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