 Путин к новогодним праздникам поручил удвоить выплаты врачам, работающим с ковидом
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Путин к новогодним праздникам поручил удвоить выплаты врачам, работающим с ковидом

Президент добавил, что хочет попросить Правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое.

Истории
14 декабря 2021  19:02
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин поручил к новогодним праздникам удвоить выплаты врачам, работающим с коронавирусом. Об этом он заявил во время совещания с членами Правительства. Трансляцию в YouTube ведет «Россия-24». 

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере», — заявил Президент. 

Путин добавил, что хочет попросить Правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое.

Глава государства отметил, что предновогодняя ситуация с коронавирусом не такая сложная, как год назад, но медики все равно работают в условиях больших нагрузок и риска.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Путин высказался против введения под Новый год ограничений с QR-кодами.

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