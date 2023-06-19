Правительство РФ выделит Татарстану 2,5 млрд рублей на развитие сел

Татарстан получит 2,5 млрд рублей на проекты комплексного развития сельских территорий в соответствии с постановлением правительства, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В первый год республика получит 1,35 млрд рублей, а в следующий — 1,16 млрд рублей. Общая сумма выделенных денег для регионов России составляет 34,09 млрд рублей в этом году и 16,8 млрд рублей — в следующем.

Целью выделения средств является повышение доступности инфраструктуры для жителей сельских районов, включая социальную. Деньги будут направлены на строительство и ремонт домов культуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан оказался на 11 месте рейтинга регионов по доходам населения. За чертой бедности по итогам прошлого года проживали 9,8% россиян.