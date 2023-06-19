 Правительство РФ выделит Татарстану 2,5 млрд рублей на развитие сел
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Правительство РФ выделит Татарстану 2,5 млрд рублей на развитие сел

В первый год республика получит 1,35 млрд рублей, а в следующий — 1,16 млрд рублей.

Республика
19 июня 2023  15:23
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстан получит 2,5 млрд рублей на проекты комплексного развития сельских территорий в соответствии с постановлением правительства, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 

В первый год республика получит 1,35 млрд рублей, а в следующий — 1,16 млрд рублей. Общая сумма выделенных денег для регионов России составляет 34,09 млрд рублей в этом году и 16,8 млрд рублей — в следующем. 

Целью выделения средств является повышение доступности инфраструктуры для жителей сельских районов, включая социальную. Деньги будут направлены на строительство и ремонт домов культуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан оказался на 11 месте рейтинга регионов по доходам населения. За чертой бедности по итогам прошлого года проживали 9,8% россиян.

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