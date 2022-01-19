 Правительство Татарстана не планирует уходить на «удаленку» из-за распространения омикрона
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Правительство Татарстана не планирует уходить на «удаленку» из-за распространения омикрона

В Казанском Кремле заявили, что все республиканские министерства и ведомства продолжат работу, что бы ни происходило.

Республика
19 января 2022  11:46
Автор:
Ольга Полякова

Правительство Республики Татарстан не планирует уходить на удаленный формат работы из-за распространения омикрона. Об этом на брифинге в Казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Правительство Татарстана на удаленную работу уходить не будет. Связано это с одной причиной — это орган власти, который должен обеспечивать жизнедеятельность всей республики, что бы ни происходило», — сказала Галимова.

Она добавила, что в республике соблюдаются все санитарные рекомендации, предписанные федеральным и региональным штабами по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КВ» писали в Татарстане не планируют вводить новые ограничении из-за распространения омикрона, при этом в республике ожидают четырехкратный рост заболеваемости коронавирусом.

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