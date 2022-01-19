 В Татарстане не планируют вводить новые ограничении из-за распространения омикрона
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В Татарстане не планируют вводить новые ограничении из-за распространения омикрона

Республиканский оперштаб пока не разработал дополнительных мер по борьбе с вирусом.

Республика
19 января 2022  10:45
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане не планируют вводить новые ограничении из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон. Об этом на брифинге в Казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она сказала, что на сегодняшний день оперштаб республики пока не разработал дополнительных мер по борьбе с вирусом, однако ситуация меняется каждый день. 

Напомним, премьер-министра республики Лейла Фазлеева говорила о том, что в связи с распространением омикрон-штамма в Татарстане ожидают четырехкратный рост заболеваемости.

Ранее «КВ» писали о рекомендациях московского эксперта в лечении первых признаков заболевания новым штаммом.

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