 Правительство Татарстана утвердило план действия по реализации послания Минниханова на 2023 год
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Правительство Татарстана утвердило план действия по реализации послания Минниханова на 2023 год

В следующем году планируют выполнить задачи по поддержке мобилизованных и их семей, создать военно-патриотические клубы и другое.

Республика
19 декабря 2022  19:00
Автор:
Роза Габитова

Правительство Татарстана утвердило план действий по реализации послания Президента республики Рустама Минниханова Госсовету на следующий год. Об этом сообщает в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

В 2023 году планируют разработать меры поддержки для мобилизованных и их семей, создать военно-патриотические клубы, сформировать законодательство республики, регулирующее исламский банкинг, организовать открытие пяти филиалов IT-парка в районах РТ и многое другое.

Исполнительные органы госвласти, территориальные управления федеральных органов госвласти и органы местного самоуправления Татарстана, которые участвую в выполнении плана должны предоставлять до 10 числа каждого месяца отчеты в Минэкономики республики.

Ранее «КВ» сообщали, что депутаты Казгордумы утвердили бюджет столицы Татарстана в 2023 году.

 

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