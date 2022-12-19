Правительство Татарстана утвердило план действия по реализации послания Минниханова на 2023 год

Правительство Татарстана утвердило план действий по реализации послания Президента республики Рустама Минниханова Госсовету на следующий год. Об этом сообщает в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

В 2023 году планируют разработать меры поддержки для мобилизованных и их семей, создать военно-патриотические клубы, сформировать законодательство республики, регулирующее исламский банкинг, организовать открытие пяти филиалов IT-парка в районах РТ и многое другое.

Исполнительные органы госвласти, территориальные управления федеральных органов госвласти и органы местного самоуправления Татарстана, которые участвую в выполнении плана должны предоставлять до 10 числа каждого месяца отчеты в Минэкономики республики.

Ранее «КВ» сообщали, что депутаты Казгордумы утвердили бюджет столицы Татарстана в 2023 году.