Правительство утвердило ипотеку под 2% для участников СВО

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Россия/Мир
24 апреля 2024  17:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Российское правительство утвердило решение о введении льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% для участников специальной военной операции. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

В документе говорится о том, что в перечень получателей меры поддержки входят ветераны боевых действий на СВО, а также те, кто представляет органы власти, социальную сферу, здравоохранение, культуру, спорт на территории новых территорий – Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

Кроме этого, льготная ипотека будет доступна для жителей Белгородской области. Она доступна до 30 апреля 2025 года.

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