Праздничный поезд Деда Мороза снова посетит Казань после двухлетнего перерыва

9 ноября 2025  17:28

Столица Татарстана возобновляет новогоднюю традицию — 22 декабря на железнодорожный вокзал Казани прибывает праздничный состав Деда Мороза. После двухлетнего отсутствия в 2023-2024 годах город снова включен в маршрут путешествия волшебного поезда.

В рамках масштабного турне, организованного правительством Вологодской области совместно с РЖД, состав отправится в путь 19 ноября из Владивостока и завершит путешествие 11 января 2026 года в Великом Устюге. Всего в расписании значатся 70 российских городов.

Уникальный поезд представляет собой передвижную резиденцию зимнего волшебника. В специально оборудованных вагонах разместились приемная Деда Мороза, рестораны, кукольный театр и пространства для праздничных представлений. Гостей ждет насыщенная программа с интерактивными мероприятиями и новогодними сюрпризами.

