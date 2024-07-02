Праздник Ивана Купалы пройдет в Зеленодольске в эту пятницу

Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» в этом году пройдет в пятницу, 5 июля, в Зеленодольске на площадке парка «Березовая роща» в микрорайоне Мирный. Начнется мероприятие в 16.00.

Хедлайнером вечера станет заслуженная артистка России, певица Варвара (Алена Сусова). Отметим, что из Казани на праздник можно доехать не только на личном транспорте, но и на автобусе Казань - Зеленодольск и электричке, которые отправляются от вокзала на железнодорожной станции Казань-2.

- В прошлом году на празднике было около 25 тысяч гостей, а в 2022 году - порядка 20 тысяч, - отметил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин. - В этом году планируем поставить своего рода рекорд - собрать более 30 тысяч гостей. Праздник пройдет в очень большом парке, где разместится масса активностей для людей любого возраста.

Главный режиссер праздника Юлия Новицкая сообщила, что на празднике (6+) ожидается концерт, а также мастер-классы, соревнования, гастрономическая площадка и многое другое.