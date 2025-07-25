Праздник «Я выбираю небо» в 2025 году пройдет в Казани 2 августа

2 августа на площадке Центра семьи «Казан» состоится масштабный авиационный праздник, организованный Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан. Мероприятие, направленное на популяризацию авиации среди молодежи, начнется в 15:00, вход для всех желающих свободный.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы и специальная детская зона. Особое внимание организаторы уделили профориентации – на «Аллее профориентации» ведущие авиапредприятия и учебные заведения представят возможности карьерного роста в отрасли.

Торжественная часть мероприятия будет включать награждение лучших работников авиационной промышленности Татарстана. По словам представителей Минпромторга РТ, фестиваль призван повысить престиж инженерно-технических специальностей и познакомить жителей республики с перспективами развития авиационного кластера региона.

Как и в прошлом году, праздник пройдет без авиа-шоу.