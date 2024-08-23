Предполагаемый участник группировки «Аракчинские» Ибрагим Закиев оправдан

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Город
23 августа 2024  15:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В Верховном суде Татарстана присяжные оправдали Ибрагима Закиева, которого обвиняли в двух убийствах, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в конце 2003 года между Закиевым и другим участником преступной группировки «Аракчинские» произошел конфликт из-за долга. Не желая возвращать деньги, Закиев решил убить кредитора.

В начале 2004 года Закиев, через посредника, познакомился с Андреем Аршиновым, которому предложил совершить убийство за деньги. Аршинов согласился и привлек к преступлению Романа Сибгатуллина, пообещав ему половину от вознаграждения.

В 2017 году Верховный суд РТ вынес приговор подельникам Закиева — Сафиуллину, Аршинову и Сибгатуллину. Сам же Закиев был объявлен в розыск.

Оправдательный вердикт присяжных по делу Ибрагима Закиева пока не вступил в законную силу. Верховный суд Татарстана рассмотрит его последствия 3 сентября.

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