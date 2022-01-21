 Предприниматели-мусульмане РФ создали петицию за строительство Соборной мечети на берегу Казанки
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Предприниматели-мусульмане РФ создали петицию за строительство Соборной мечети на берегу Казанки

В петиции они призывают не поддаваться на провокации недоброжелателей, которые препятствуют развитию новых мечетей.

Республика
21 января 2022  18:01
Автор:
Николай Лукоянов

Ассоциация мусульман РФ создала петицию в поддержку строительства соборной мечети на берегу реки Казанки напротив Кремля, сообщает ДУМ РТ.

«Обращаемся к обществу с призывом услышать нас, понять, что появление новой Соборной мечети на берегу Казанки напротив Кремля не ущемит ничьих прав, не оскорбит чувств верующих других конфессий, не принизит значимость иных религий», – сказано в петиции.

По их мнению, долгое время провокаторы препятствовали развитию и строительству новых мечетей.

Также в петиции написано, что новоя Соборная мечеть отразится на благосостоянии миллионов жителей Казани.

Ранее сообщалось, что решение о месте строительства Соборной мечети будет принято после необходимых экологических исследований и градостроительных согласований.

 

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