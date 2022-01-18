Место для Соборной мечети Казани выберут после экоисследований и градостроительных согласований

Решение о месте строительства Соборной мечети будет принято после необходимых экологических исследований и градостроительных согласований. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

В Казани рассматривают несколько вариантов расположения Соборной мечети, в числе которых территория у парка «Кырлай» и по улице Шоссейной.

Также мечеть может появиться на территории у пескобазы на Адмиралтейской Слободе.

Президент РТ поручил провести все необходимые экологические исследования. Только после них будет окончательно решаться вопрос о месте для Соборной мечети Казани.

Ранее сообщалось, что Новую Соборную мечеть в столице РТ построят на берегу Казанки