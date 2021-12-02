Предприниматели Татарстана смогут оценить качество услуг Росреестра республики

Представители малого и среднего бизнеса Татарстана смогут оценить качество услуг Росреестра в сфере регистрации прав собственности и кадастрового учета. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

Предпринимателям предложили пройти онлайн-опрос на сайте федеральной службы.

Цель опроса заключается в улучшении сервиса и эффективности работы Росреестра. Также бизнесмены смогут поделиться своими предложениями для усовершенствования услуг.

Ранее «КВ» сообщали, что в Росреестре рассказали, как правильно выбрать кадастрового инженера.