Предприниматели Татарстана смогут оценить качество услуг Росреестра республики

Представители малого и среднего бизнеса Татарстана смогут оценить качество услуг Росреестра в сфере регистрации прав собственности и кадастрового учета. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.
Предпринимателям предложили пройти онлайн-опрос на сайте федеральной службы.
Цель опроса заключается в улучшении сервиса и эффективности работы Росреестра. Также бизнесмены смогут поделиться своими предложениями для усовершенствования услуг.
Ранее «КВ» сообщали, что в Росреестре рассказали, как правильно выбрать кадастрового инженера.