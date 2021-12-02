 Предприниматели Татарстана смогут оценить качество услуг Росреестра республики
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Предприниматели Татарстана смогут оценить качество услуг Росреестра республики

Цель опроса — улучшение сервиса и эффективности работы службы.

Полезное
2 декабря 2021  15:27
Автор:
Роза Габитова

Представители малого и среднего бизнеса Татарстана смогут оценить качество услуг Росреестра в сфере регистрации прав собственности и кадастрового учета. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ. 

Предпринимателям предложили пройти онлайн-опрос на сайте федеральной службы. 

Цель опроса заключается в улучшении сервиса и эффективности работы Росреестра. Также бизнесмены смогут поделиться своими предложениями для усовершенствования услуг.

Ранее «КВ» сообщали, что в Росреестре рассказали, как правильно выбрать кадастрового инженера.

 

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