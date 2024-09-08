Председатель ЦИК РТ: Выборы проходят в доброжелательной атмосфере

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Именно так Андрей Кондратьев открыл пресс-конференцию, посвященную дню голосования за депутатов Госсовета РТ VII созыва, в Едином информационном центре.

Согласно приведенным им данным, на 12:00 явка составила 32,2% от общего количества избирателей.

Спикер отметил, что на всех избирательных участках Татарстана работают около 16 тысяч наблюдателей. Всего в республике открылись 2760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей. «От кандидатов зарегистрировано более 4 тысяч наблюдателей, от политических партий — более 10,6 тысяч наблюдателей и от Общественной палаты РТ — 2,7 тысяч наблюдателей», — доложил Кондратьев.

Также глава Центризбиркома Татарстана проинформировал о количестве звонков граждан на телефон горячей линии по выборам. На 13:00 таковых со всей республики поступило 701. Более 45% из них связано с сервисом «Мобильный избиратель». В основном, люди интересуются, как найти свой участок, как проголосовать досрочно.

Для сравнения, в ходе прошлой избирательной кампании по выборам президента России на аналогичную горячую линию поступило около 1,3 тысяч звонков.

Напомним, что сегодня избирательные участки работают до 20 часов вечера.

Пятьдесят депутатов Госсовета РТ выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.