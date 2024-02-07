Председатель Госсовета РТ: Татарстан обрел свою современную символику после долгих дискуссий

«Уважаемые татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного герба Республики Татарстан.

Неотъемлемая часть атрибутики любой страны – Герб, Флаг и Гимн. Эта триада образно воплощает национально-культурные особенности государства, отражает неразрывную связь с историческим прошлым и духовно-нравственными традициями, его территориальную и административную целостность.

Татарстан обрел свою современную символику чуть более трех десятилетий назад. Герб республики был утвержден 7 февраля 1992 года после долгих и во многом “горячих” дискуссий. Каждый из элементов его образа, выполненного в цветах Государственного флага Татарстана, глубоко символичен и воплощает идеи жизнестойкости, несокрушимого единства и созидательной силы. В центре красного солнечного диска, обрамленного национальным орнаментом и охваченного тремя золотыми кругами, расположен горделивый Крылатый Барс – древний волжско-булгарский символ богатства, плодородия и благородства. Его приподнятая лапа подчеркивает величие верховной власти и устремленность в будущее. Щит на боку – правовую и экономическую защищенность, а украшающий его цветок астры с восемью лепестками – вечный источник жизни и долголетия.

Республика гордится тем, что ее главный геральдический знак узнаваем и уважаем не только на бескрайних просторах Российской Федерации, но и далеко за ее пределами. Татарстанцы – люди разных национальностей и вероисповеданий – строят свое общее будущее на прочном фундаменте общегражданской солидарности, межнационального и межконфессионального согласия, взаимопроникновения и обогащения культур, традиционных семейных устоев, искренней любви к Родине. Нас объединяет чувство духовного единения и преданности Отчизне, желание сделать республику сильной и процветающей.

День Государственного герба Республики Татарстан призван еще раз напомнить о непреходящих ценностях и целях, которые нас сплачивают. Уверен, этот священный символ, вдохновляющий на яркие трудовые достижения и покорение новых высот в науке, культуре и спорте, – неизменно будет дорог всем поколениям жителей республики.

В этот памятный день примите искренние пожелания мира, добра и всего того, что олицетворяет собой Герб Татарстана! Счастья вам, здоровья и благополучия!» – говорится в поздравлении.