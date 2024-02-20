Председатель молпарламента РТ может получить освободившийся мандат в Госсовете РТ

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Республика
20 февраля 2024  15:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Жительница Казани, 33-летняя Нина Шимина, которая сейчас занимает пост председателя молодежного парламента при Госсовете РТ, может стать депутатом взамен досрочно ушедшего с депутатского места Александра Тыгина.

Ее кандидатуру уже поддержал президиум политсовета партии «Единая Россия» в Татарстане. Далее вопрос рассмотрит Центральная избирательная комиссия РТ. 

Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин отметил значительный вклад Нины Шиминой, которая ранее основала сообщество мам в Татарстане и им руководит по сей день, организовывала смены в детских оздоровительных лагерях и является членом общественного совета регионального Минмола. 

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