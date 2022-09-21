 Мишустин о Kazan Digital Week: Уверен, что будут выработаны предложения для развития нашей ИТ-отрасли
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Мишустин о Kazan Digital Week: Уверен, что будут выработаны предложения для развития нашей ИТ-отрасли

Спикер пожелал участникам форума заключить новые научные и деловые контракты.

Город
21 сентября 2022  16:30
Автор:
Шахерезада Курбанова

Председатель правительства России Михаил Мишустин обратился к участникам форума Kazan Digital Week. 

Мишустин напомнил, как правительство поддерживает ИТ-специалистов в условиях санкций. Так, формируется комфортная юрисдикция для предпринимателей. Для тех, кто создает цифровые платформы, программные продукты, снизили страховые взносы практически в два раза. 

«Ставку налога на прибыль уменьшили до 3%. Была предусмотрена льгота по освобождению от уплаты НДС. В результате, за последние два года объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных совместными силами российских специалистов работ вырос на 75%», – сказал спикер. 

Также он отметил, что задача, которой уделяется большое внимание: расширение кадров в ИТ-индустрии. Поэтому удвоили количество приемных мест в вузы, также действует программа дополнительного ИТ обучения на онлайн-платформах. 

«Сегодня, в условиях навязанных ограничений, мы опираемся на наши внутренние ресурсы, квалификацию и опыт российских специалистов, только так, в достаточно короткие сроки можно восполнить возникшие проблемы. Уверен, что в ходе дискуссии, будут выработаны предложения, которые помогут нашей ИТ-отрасли эффективно развиваться. Желаю всем участникам, партнерам, гостям и организаторам форума плодотворного общения, новых научных и деловых контактов», – добавил Мишустин.

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