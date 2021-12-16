Живая и с документами: как выбрать самую экологичную елку на рынках Казани

Главный аргумент сторонников искусственных елок — вырубка деревьев особенно в масштабах Нового года наносит вред природе. Это не так — главное зимнее дерево выращивают на специальных плантациях или вырубают там, где не растет обычный лес. Например, под линиями электропередачи.

Новогодние елки выращивают так же, как и помидоры или баклажаны: собирают урожай, высаживают новые плоды, ухаживают за ними, а через несколько лет вырубают снова.

Если искусственные елки использовать много лет подряд, то можно сэкономить. За ними гораздо легче ухаживать — не нужно убирать иголки и держать в воде. Тем более, что теперь в продаже есть елки разных цветов, форм и стилей, и даже те, что пахнут как настоящие.

Лучше купить настоящую, но в проверенном месте и правильно утилизировать

Производство искусственных елок сильно вредит окружающей среде. Этот ущерб куда больше, чем от вырубания натуральных деревьев. Независимая компания Ellipsos опубликовала исследование о влиянии настоящих и искусственных елок на экологию. Для этого они сравнили жизненные циклы двухметровых елок, выращенных на плантации в Канаде и двухметровых искусственных елок из Китая. Исследователи изучили, как производство, транспортировка и распространение елок влияют на здоровье человека, климат, экосистему и запасы природных ресурсов.

Выяснилось, что искусственная елка экологичнее натуральной, только если человек использует ее в течение 20 лет, не покупая за это время новые. В среднем люди используют одну и ту же елку на протяжении пяти — шести лет. Получается, почти никто не оправдывает затрат на производство.

Международная организация «Гринпис», как и канадские исследователи, считает, что производство и утилизация пластиковых елок наносит куда больше вреда природе, чем выращивание и продажа настоящих. Стоит отметить, что экологи нашли еще один плюс живых елок — она растет, поглощая углекислый газ. А сокращение парниковых газов в атмосфере замедляет глобальное потепление.

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Казанские елочные базары: «Все законно, но доказывать мы это не будем»

«Гринпис» и мэрия Казани рекомендует покупать елки на специальных базарах. Продавцы должны выдать квитанцию и показать документы, разрешающие заготовку и перевозку деревьев. А вот живые новогодние деревья, продаваемые с рук, скорее всего, незаконно срубили браконьеры.

Натуральная альтернатива новогодней елке — еловые лапки или букет из еловых веток. Его можно купить готовый на елочном базаре. Ни одно растение не пострадает, вам не придется нести на себе большое дерево домой, а запах живой ели и атмосфера праздника будут обеспечены.

Мэрия Казани поделилась списком елочных базаров Казани. Они работают с 15 декабря, продаются настоящие елки, сосны и пихты. Всего в столице Татарстана 28 «елочных точек»: они есть в каждом из районов города. Мэрия подчеркивает, что весь товар на рекомендованных базарах выращен в специальных питомниках и имеет соответствующие документы.

Авиастроительный район: ул. Академика Павлова, 1, Беломорская, 69/3. Московский район: ул. Декабристов, 114, Декабристов, 179. Ново-Савиновский район: ул. Адоратского, 33, Адоратского, 33а, пересечение ул. Адоратского и пр. Ямашева (возле ТК «Имера»), Лаврентьева, 10. Вахитовский район: ул. Чехова, 2, Б.Шахиди, 26. Приволжский район: ул. Зорге, 57, Зорге, 68, Зорге, 75, Зорге, 101, пр. Победы, 17, пр. Победы, 56, ул. Мавлютова, 17, Фучика, 49, Фучика, 72, Фучика, 105а, Кулагина, 6. Советский район: ул. Пионерская, 9а, Родины, 33а, Сахарова, 13а, Карбышева, 15, Липатова, 7. Кировский район: ул. Батыршина, 20, Краснококшайская, 150/2.

Я посетила один из базаров. Трудно назвать это полноценным «елочным рынком» — на улице Декабристов не самый большой выбор деревьев. Подошла к одному трех из продавцов.

- Добрый день, Вы же елками торгуете? У Вас есть документы о законной продаже?

- Да, есть. Мы не браконьеры.

- А можете показать? Я фотографировать не буду, просто для доказательств.

- Показать не можем. Все конфиденциально, – ответили мне продавцы елок.

Верить на слово продавцам не хотелось, а вопрос, насколько будет экологичной моя елка, так и остался открытым.