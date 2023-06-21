 Обвинение предъявлено 27-летнему ИП за невыплату зарплаты 6 сотрудницам кафе в Мензелинске
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Обвинение предъявлено 27-летнему ИП за невыплату зарплаты 6 сотрудницам кафе в Мензелинске

Общая сумма удержаний составила 97 тыс. рублей.

Республика
21 июня 2023  18:23
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане предъявили обвинение 27-летнему индивидуальному предпринимателю из Мензелинска в невыплате им зароботной платы шести работницам на общую сумму 97 тыс. рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России по РТ.

«Мужчина в 2022 году арендовал в одном из местных кафе помещение. Шести сотрудницам заведения обвиняемый в различные периоды не начислял зарплату», – отметили в СК России по Татарстану.

Мужчина признал свою причастность к преступлению. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее «КВ» сообщали, что директор «Спецэнергомонтажа» подозревается в уклонении от уплаты налогов в 216 млн рублей. В документах руководителя предприятия содержались ложные сведения.

 

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Обвинение предъявлено 27-летнему ИП за невыплату зарплаты 6 сотрудницам кафе в Мензелинске
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