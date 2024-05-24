Премьер-министр Татарстана поручил исправить ситуацию с авариями в ЖКХ

Премьер-министр Алексей Песошин призвал обратить внимание на проблемы в сфере ЖКХ и усилить контроль за качеством подготовки объектов к отопительному сезону.

С момента осеннего пуска тепла произошло 3,6 тысячи аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это почти на 15% больше, чем годом ранее. Отмечается, что больше всего аварий произошло в сфере водоснабжения – 54%. В сфере теплоснабжения за минувший отопительный период случилось 455 аварий.

Сетевым компаниям, обратился Песошин, необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к отопительному периоду. Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети тепло- и водоснабжения для предотвращения серьезных аварий.

Ранее мы писали, что отопительный сезон в Казани продлился 253 дня.