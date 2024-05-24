Отопительный сезон в Казани продлился 253 дня

В столице Татарстана отопительный сезон, начавшийся осенью 2023 года, завершился 22 мая. По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марата Айзатуллина, он продлился 253 дня.

Отсчет велся от первого дня запуска теплоснабжения в казанские дома и учреждения – 12 сентября 2023 года.

Эта цифра была названа с учетом повторного пуска тепла в начале мая из-за сильных заморозков. Подачу возобновляли в социально значимые объекты города – это детские сады, школы и больницы. «За бортом» остались только многоквартирные дома. Власти города отказали в пуске тепла, так как на тот момент это было невозможным.

«...так как теплоснабжающими организациями уже начаты ремонтные работы котельных и сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2024/2025 годов», – говорилось в сообщении.

Отопительный сезон в Казани завершился после резкого потепления в апреле, когда среднесуточная температура воздуха начала превышать 8 градусов. В этот же момент сами казанцы начали жаловаться на «перетопы» в квартирах. Тогда муниципалитет принял решение завершить подачу тепла.