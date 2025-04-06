Премия имени Ильгама Шакирова может получить новую номинацию

Министерство культуры Татарстана предложило расширить формат Республиканской премии имени Ильгама Шакирова. С 2027 года в категории «Народное пение» могут появиться отдельные номинации для мужчин и женщин. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Основные изменения:

• Добавление новой номинации в категории «Народное пение»

• Сохранение размера премии для каждого лауреата — 200 тыс. рублей

• Увеличение общего фонда премии с 600 тыс. до 800 тыс. рублей

О премии:

Учреждена в 2020 году в честь народного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова. Вручается раз в два года за вклад в развитие национальных вокальных традиций.

Лауреаты 2024 года:

🎤 «Вокал» (женщины): Зиля Сунгатуллина, народная артистка РФ и РТ

🎤 «Вокал» (мужчины): Артур Исламов, заслуженный артист РТ

🎤 «Народное пение»: Зайнаб Билалова (народная артистка РТ) и Ильшат Сибагатуллин (оператор «Башнефть-Добыча»)

Нововведение призвано обеспечить более справедливое представительство талантов в народном пении. Окончательное решение будет принято после завершения всех согласований.