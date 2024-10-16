Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на саммите БРИКС в Казани

С 22 по 24 октября Казань станет местом проведения важного саммита стран БРИКС, в котором примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как сообщили представители его администрации, глава государства выступит с речью на расширенной сессии саммита. Информацию предоставил пресс-секретарь президента Берик Уали, на которую ссылается портал Tengrinews.kz.

В связи с проведением саммита в столице Татарстана будут введены определённые ограничения. В период мероприятия с 22 по 24 октября офисы многофункциональных центров (МФЦ) закроются для посещения, а в детских садах будут работать только дежурные группы. Местным учреждениям и предприятиям рекомендовано организовать удалённую работу, чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей города.

Также изменится расписание общественного транспорта: временно приостанавливается работа городских автобусов маршрутов №28 и №28а, а также троллейбусов №2, 3, 5 и 7. Более подробную информацию о транспортной доступности в дни саммита можно узнать в специальном материале.