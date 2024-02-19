Президент Киргизии прилетит в Казань и встретится с Президентом России

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял приглашение Владимира Путина о посещении России 20-21 февраля. Последний раз он приезжал в РФ в мае прошлого года.

В столицу Татарстана Жапаров прилетит, чтобы принять участие в церемонии открытия международных спортивных соревнований «Игры будущего», которая пройдет в «Kazan Expo». Ожидается участие ряда глав иностранных государств, видных международных и общественных деятелей, руководителей крупных IT-компаний, пишут СМИ.

Садыр Жапаров совместно с Владимиром Путиным и Рустамом Миннихановым проведут встречу, где обсудят кыргызско-российское сотрудничество, реализацию деятельности в сфере культуры, торговли, экономики и инвестиций.