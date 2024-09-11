Президент клуба «Ак Барс» вошёл в совет директоров КХЛ

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Спорт
11 сентября 2024  18:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Континентальная хоккейная лига сформировала состав совета директоров на сезон 2024/25. В него вошли 20 человек, среди которых президент хоккейного клуба «Ак Барс», глава «Татнефти» Наиль Маганов.

Кроме этого, принято решение о переизбрании Геннадия Тимченко на пост председателя. Председателем правления лиги остался Алексей Морозов.

Кстати, в новом сезоне в состав директоров не вошли представители Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов и Аркадий Ротенберг. А «Сибирь» в совете директоров теперь представляет Лев Крутохвостов, сменивший на этом посту Кирилла Фастовского.

Ранее мы писали, что Континентальная хоккейная лига распределила между клубами рекордную сумму по итогам минувшего сезона. Как сообщает пресс-служба КХЛ, общий объем выплат составил 1,175 млрд рублей. «Ак Барс» получил 60 млн рублей. 

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