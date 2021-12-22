Президент «Лиги студентов РТ» о задержании Гафурова: «Республика шокирована»

Президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов прокомментировал задержание Гафурова. Своим мнением он поделился с «Казанскими ведомостями».

«Что я могу сказать? Надо ждать официальной информации, пока смысла комментировать что-либо нет. Но информация, я думаю, шокировала всю республику », – рассказал руководитель «Лиги студентов РТ» и аспирант КФУ Руфат Киямов.

Ранее стало известно, что ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан силовыми структурами федерального центра накануне. Подробности и причины его задержания остаются неизвестны.