Президент Республики Сербской Милорад Додик в Казани

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Город
20 февраля 2024  08:26
Автор:
Эндже Гарафиева

В аэропорту политика встретили руководитель татарстанской ФАС Айрат Шафигуллин и девушки в национальных татарских костюмах с хлебом и солью. 

Днем ранее глава РС посетил Беларусь, где с президентом республики Александром Лукашенко обсудил развитие сельскохозяйственной отрасли. 

Еще в августе 2023 Милорад Додик признался, что с удовольствием посетил бы Казань, когда в Будапеште был на встрече с Рустамом Миннихановым. 

Милорад Додик заявлял, что отношения между Росией и Республикой Сербской стабильны, полны взаимного уважения и крепки. Он поддерживает политику Москвы. 

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