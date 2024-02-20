Президент Республики Сербской Милорад Додик в Казани

В аэропорту политика встретили руководитель татарстанской ФАС Айрат Шафигуллин и девушки в национальных татарских костюмах с хлебом и солью.

Днем ранее глава РС посетил Беларусь, где с президентом республики Александром Лукашенко обсудил развитие сельскохозяйственной отрасли.

Еще в августе 2023 Милорад Додик признался, что с удовольствием посетил бы Казань, когда в Будапеште был на встрече с Рустамом Миннихановым.

Милорад Додик заявлял, что отношения между Росией и Республикой Сербской стабильны, полны взаимного уважения и крепки. Он поддерживает политику Москвы.