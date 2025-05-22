Президент России лично наградил Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством»

В Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена за значительный вклад в социально-экономическое развитие города и многолетнюю добросовестную работу.

В ходе торжественной церемонии, где также были отмечены более 20 выдающихся россиян из разных сфер, Метшин выразил благодарность президенту, подчеркнув, что считает эту награду общей заслугой всех казанцев.

«В конце 90-х, когда я начинал свою работу в Нижнекамске, страна переживала сложные времена — задержки зарплат, остановленные предприятия, проблемы ЖКХ. Ваши решения, включая программу капитального ремонта и национальные проекты, позволили Казани преобразиться: отремонтировать 80% жилого фонда, построить современные школы, дороги, объекты культуры», — отметил градоначальник.

Особое внимание Метшин уделил изменениям в сельской местности, рассказав, как федеральные программы затронули даже небольшие населенные пункты. «Мои родители живут в деревне Шингальчи, где также появились отремонтированные школы, детские сады и благоустроенные улицы. Мама просила передать вам большой поклон», — добавил мэр.