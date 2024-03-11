Президент России объявил о новом почетном звании

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Россия/Мир
11 марта 2024  20:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Высших наград теперь удостаиваются и представители уголовно-исполнительной системы России — с сегодняшнего дня они смогут получить почетное звание заслуженного работника.

Однако устостоиться его возможно не ранее чем через 20 лет профессиональной деятельности. Ещё одно условие – нужно, чтобы и до этого сотрудник имел награды федеральных органов госвласти.

Это высокопрофессиональные работники уголовно-исполнительной системы РФ, получающие звание за личные заслуги в исполнении в соответствии с законодательством уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, в обеспечении укрепления правопорядка и законности в учреждениях, органах и организация УИС, в подготовке квалифицированных кадров. 

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Новости
Президент России объявил о новом почетном звании
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