Президент России объявил о новом почетном звании

Высших наград теперь удостаиваются и представители уголовно-исполнительной системы России — с сегодняшнего дня они смогут получить почетное звание заслуженного работника.

Однако устостоиться его возможно не ранее чем через 20 лет профессиональной деятельности. Ещё одно условие – нужно, чтобы и до этого сотрудник имел награды федеральных органов госвласти.

Это высокопрофессиональные работники уголовно-исполнительной системы РФ, получающие звание за личные заслуги в исполнении в соответствии с законодательством уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, в обеспечении укрепления правопорядка и законности в учреждениях, органах и организация УИС, в подготовке квалифицированных кадров.