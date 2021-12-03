Путин поручил разработать план по борьбе с штаммом омикрон в России

Президент России Владимир поручил Правительству РФ разработать план по борьбе с распространением штамма омикрон до 7 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Для реализации разработанного плана выделят дополнительные бюджетные средства до 10 декабря этого года, отмечено на сайте.

Ранее «КВ» сообщали, что у двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус.