У двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус

В Россию прилетели пассажиры из Южно-Африканской Республики, у которых выявили коронавирус. Об этом сообщили в telegram- канале Оперштаба Подмосковья.

«У двух прилетевших в РФ из ЮАР пассажиров выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре. Штамм устанавливается», — говорится в сообщении.

Шмамм ковида, которым заразили люди, пока неизвестен.

Ранее «КВ» сообщали, что прибывших домой татарстанцев тестируют на штамм «Омикрон», если они были в странах, где присутстсвует заражение.