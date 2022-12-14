 Президент РТ изменил состав экспортного совета Татарстана
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Президент РТ изменил состав экспортного совета Татарстана

Из состава вывели Минаеву, Каримову, Гайнова и Минигулова.

Республика
14 декабря 2022  17:18
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов изменил состав экспортного совета республики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Президента.  

«Вывести из состава экспортного совета Республики Татарстан Н.А. Минаеву; А.А. Каримова; А.А. Гайнова; Ф.Г. Минигулова», — говорится в указе. 

Места займут руководитель центра поддержки экспорта фонда поддержки предпринимательства РТ Альбина Гергерт, вице-премьер региона — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, а с полным списком можно ознакомится в документе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что состав регионального штаба по догазификации в Татарстане изменили. Из него вывели одного человека и включили двух — такое распоряжение подписал Президент республики Рустам Минниханов.

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