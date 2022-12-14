Президент РТ изменил состав экспортного совета Татарстана

Президент РТ Рустам Минниханов изменил состав экспортного совета республики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Президента.

«Вывести из состава экспортного совета Республики Татарстан Н.А. Минаеву; А.А. Каримова; А.А. Гайнова; Ф.Г. Минигулова», — говорится в указе.

Места займут руководитель центра поддержки экспорта фонда поддержки предпринимательства РТ Альбина Гергерт, вице-премьер региона — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, а с полным списком можно ознакомится в документе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что состав регионального штаба по догазификации в Татарстане изменили. Из него вывели одного человека и включили двух — такое распоряжение подписал Президент республики Рустам Минниханов.