Президент РТ наградил медалью замдиректора фонда «Институт развития городов» Венеру Камалову

Замдиректора фонда «Институт развития городов» Венеру Камалову наградили медалью «За доблестный труд». Такой указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Указано, что Камалова награждена «за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу».

Напомним, на должности замдиректора фонда Камалова работает с прошлого года. Прежде она занималась руководством Департамента управления стратегическими проектами фонда.

Ранее «КВ» сообщали, что генерального директора «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.